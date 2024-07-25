رئيس الجمهورية: الأمن والاستقرار في العراق يبعث على التفاؤل

2024-07-25 18:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق يبعث على التفاؤل ويتطلب من الجميع التكاتف لإدامته، فيما ثمن جهود كوادر السفارة العراقية في فرنسا لتسهيل الإجراءات المطلوبة بمشاركة العراق في أولمبياد باريس.وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الجمهورية زار السفارة العراقية في باريس، حيث التقى السفير وديع بتي وكادر السفارة".وثمن رئيس الجمهورية- بحسب البيان- "جهود كوادر السفارة فيما يتعلق بمشاركة العراق في أولمبياد باريس وتسهيل الإجراءات المطلوبة"، مؤكداً، "أهمية تعزيزها باتجاه خدمة الجالية العراقية المقيمة في فرنسا، وتمتين علاقات العراق مع فرنسا بوصفها مركزا حيوياً عالمياً مهماً".وأكد الرئيس على، "حرص رئاسة الجمهورية على تعزيز علاقات العراق الخارجية وبناء شراكاته وعلى مختلف الصُعُد وخطواتها باتجاه استعادة العراق دوره الطبيعي كقوة مؤثرة وعامل إيجابي في تحقيق السلام والاستقرار".واستعرض رئيس الجمهورية، "الأوضاع التي يشهدها العراق في أكثر من مجال"، موضحا، أن "الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق يبعث على التفاؤل ويتطلب من الجميع التكاتف لإدامته".وأوضح الرئيس، أن "خطوات إيجابية عديدة تحققت في ملف حقوق الإنسان بتعاون رئاسة الجمهورية مع الجهات المعنية وهو ما أثمر عن إطلاق سراح 13 ألف موقوف"، مشيراً إلى، "وجود قوانين واضحة تنظم موقف العراق إزاء القضايا الإنسانية المختلفة".من جانبه ثمن السفير، "اهتمام رئيس الجمهورية وما تفضل به من توجيهات وملاحظات لأجل تعزيز دور السفارة في تقديم الأفضل للجالية العراقية".