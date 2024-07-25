الكهرباء تسلب ضحيتها الـ19 في ديالى خلال 2024

2024-07-25 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، بمصرع شاب بصعقة كهربائية في قرية زراعية شمال محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شاباً في مقتبل عمره لقي مصرعه بسب صعقة كهربائية في قرية زراعية قرب ناحية العظيم شمال ديالى اثناء العمل بمضخة لرش المياه".

وأضاف، ان "الضحية هي رقم 19 خلال 2024 على مستوى ديالى بسبب الصعقات الكهربائية وأغلب ضحاياها من الشباب" لافتا الى، ان "سوء التعامل مع خطورة الصعقات تفضي الى حوادث مميتة".

وأشار المصدر الى، ان "60% من ضحايا الصقعات هم في القرى والمناطق الزراعية خاصة مضخات المياه".