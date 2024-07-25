2024-07-25 19:12:06 - المصدر: منصة إيشان

كشف النائب السابق، حسن فدعم، اليوم الخميس، عن أن تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يتضمن زواج القاصرات، معتقداً بأن الهجمة الإعلامية التي تواجهه، قادها ما وصفهم بـ “المأجورين”، فيما رأى أن التعديل سيعطي الحق لأي مواطن بتنظيم حياته الشخصية. وقال فدعم في حديث لـ ” ايشان”، إن “تعديل قانون الأحوال الشخصية هو حق وليس فرضاً […]

ظهرت المقالة فدعم: زواج القاصرات غير موجود في تعديل الأحوال الشخصية.. هناك تدخّل أجنبي أولاً على ايشان.