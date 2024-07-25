نفط ميسان يجدد لمدربه ونوروز يستغني عن أبرز نجومه للجوية

2024-07-25 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الخميس، ثقتهابالمدرب علي عبد الجبار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

كما تعاقدت إدارة نفط ميسان مع المحترف النيجيري المهاجم أوكيكيأفولابي، قادماً من النفط لتمثيل فريقها الكروي .

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، مع نجم نادينوروز اللاعب محمد سامي، لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحدد، كما تعاقدت مع لاعب خطالوسط النيجيري أحمد ايساياه لموسم واحد .

وعاد اللاعب أحمد نعيم، لصفوف فريقه السابق نادي النجف،بعد أن أمضى موسمه مع النفط، لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد، بينما جدد اللاعبمحمد قاسم عقده لموسم آخر مع غزلان البادية .