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نفط ميسان يجدد لمدربه ونوروز يستغني عن أبرز نجومه للجوية

نفط ميسان يجدد لمدربه ونوروز يستغني عن أبرز نجومه للجوية
نفط ميسان يجدد لمدربه ونوروز يستغني عن أبرز نجومه للجوية
2024-07-25 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جددت إدارة نادي نفط ميسان، يوم الخميس، ثقتهابالمدرب علي عبد الجبار، لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2024-2025.

كما تعاقدت إدارة نفط ميسان مع المحترف النيجيري المهاجم أوكيكيأفولابي، قادماً من النفط لتمثيل فريقها الكروي .

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية، مع نجم نادينوروز اللاعب محمد سامي، لتمثيل فريقها الكروي لموسم واحدد، كما تعاقدت مع لاعب خطالوسط النيجيري أحمد ايساياه لموسم واحد .

وعاد اللاعب أحمد نعيم، لصفوف فريقه السابق نادي النجف،بعد أن أمضى موسمه مع النفط، لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد، بينما جدد اللاعبمحمد قاسم عقده لموسم آخر مع غزلان البادية .

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