2024-07-25 20:36:06 - المصدر: منصة إيشان

يُعدّ الأوروبيون أكثر من يتناولون الكحول بين سكان العالم، مع متوسط استهلاك سنوي يبلغ 9,2 لترات من الكحول الخام للفرد، بحسب بيان أصدره الخميس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية. ونقل البيان عن الدكتور غودن غاليا، وهو مسؤول في الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، استند إلى أحدث بيانات متاحة تعود إلى العام 2019 “لا تزال أوروبا […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تكشف عن الشعوب الأكثر استهلاكًا للكحول أولاً على ايشان.