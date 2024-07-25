2024-07-25 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تستمر التظاهرات الشعبية الغاضبة في بعض نواحي وأقضية محافظتي النجف والديوانية المطالبة بالكهرباء المتراجعة منذ بدء الصيف الحالي، واليوم الخميس (25 تموز 2024)، شهدت ناحية الحرية ومنطقة المشخاب، تظاهرات عارمة وقطع طرق وحرق اطارات، في مشهد قلما نشهده في محافظات الفرات الاوسط.

ويعد حرق الإطارات والاحتجاج الغاضب في مناطق الفرات الاوسط ولاسيما النجف بصفتها ضمن محافظات العتبات المقدسة، يعد امرا استثنائيا وغير معتاد قياسا بمحافظات الجنوب.

وخرجت التظاهرات في ناحية الحرية والمشخاب، بعد تراجع تجهيز الكهرباء بانقطاع 4 الى 6 ساعات مقابل تجهيز لايتجاوز الساعتين، وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تظاهرات مناطق ومحافظات الفرات الاوسط المستمرة منذ بدء الصيف، احتجاجا على سوء تجهيز الكهرباء.

وهذا التطور يطرح تساؤلات عن سبب هذا التحول وأسباب تردي الخدمات والكهرباء في محافظات الفرات الأوسط قياسا بالمحافظات الجنوبية

وكانت دائرة توزيع كهرباء النجف كشفت قبل يومين عن حدوث عارض فني على خط قادسية/غازية أدى الى حدوث إطفاء جزئي للمحافظة وخروج محطات 132k.v ، الا ان مسألة سوء التجهيز اقدم وابعد من هذا الاعلان وهو مستمر منذ بداية هذا الصيف.

كما ان مراجعة اجرتها "بغداد اليوم" لبيانات وارقام التجهيز الكهربائي للمحافظات، اظهر أن أعلى حصص تجهيز تمنح لكهرباء الصدر 74% من الطلب، وكهرباء الرصافة 72% من الطلب وكهرباء البصرة 73% من الطلب.

أما أدنى تجهيز للكهرباء فكانت في بابل والنجف وكربلاء والديوانية، أي محافظات الفرات الأوسط، حيث يتراوح التجهيز فيها بين 38 و32% في تفاوت كبير غير مفهوم الأسباب.