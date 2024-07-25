توقعات جوية مبشرة عن بدايات آب في العراق

2024-07-25 21:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع منبئ جوي، اليوم الخميس، (25 تموز 2024) بدايات مبشرة عن حالة الطقس لشهر آب المقبل في العراق.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، "بدايات شهر آب حسب التوقعات لاتختلف عن اجواء شهر تموز، حيث تتأثر البلاد بإمتداد حوض علوي (بارد) في طبقات الجو العليا لتسجل عموم المدن العراقية درجات حرارة أقل من المعدلات العامة".

وعن حالة طقس اغد الجمعة والسبت المقبل، توقع السلامي، ان "يطرأ انخفاض نسبي بدرجات الحرارة مع استمرار هبوب رياح الشمال".







