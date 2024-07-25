2024-07-25 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوفاة نزيل في سجنالبصرة المركزي، فيما أعلنت الشرطة القضائية إلقاء القبض على متهم محكوم غيابياًبالسجن مدى الحياة في محافظة واسط.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزيلاً كان مصاباًبالتدرن الرئوي لقي حتفه في سجن البصرة المركزي".

من جانبها، ذكرت الشرطة القضائية، في بيان ورد للوكالة،أن "جهوداً أمنية حثيثة وبكمين محكم وبمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة واسط تمكنت مفارز قسم الشرطة القضائية من إلقاء القبضعلى متهم صادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن مدى الحياة".