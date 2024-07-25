2024-07-25 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فكك أزمة كركوك والنقاشات تحولت إلى نقاط عمل، مشيرا إلى أن الملف يسير نحو تشكيل الحكومة المحلية، وهنالك إمكانية أن يكون منصب المحافظ تدويريا بين المكونات.وقال المفتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن "لقاءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع الأطراف المعنية في محافظة كركوك أفضت إلى نتائج مهمة وحولت النقاشات إلى أوراق عمل".وأضاف، أن "أزمة محافظة كركوك معطلة منذ سبعة أشهر ولم تجر مفاوضات حقيقية منذ 20 سنة في المحافظة"، مؤكدا، أن "عملية الماراثون الثانية لتشكيل الحكومة انطلقت بعد لقاء رئيس الوزراء ممثلي مكونات المحافظة".وتابع، أن "ملف المناصب في كركوك يحتاج إلى وقت لحسمها بعد نضج الأفكار مع وجود التوافق بين جميع الأطراف بعد تأكيد رئيس الوزراء على الإسراع بتشكيل الحكومة وبمشاركة الجميع وفق القانون".وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "النقطة المهمة في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك هي منصب المحافظ مع وجود مرونة بالمناصب الأخرى"، مبينا، أن "منصب المحافظ سيحسم خلال الـ20 يوما المقبلة".وبشأن حصة منصب المحافظ بين المفتي، أنه "من المتوقع أن يدار المنصب بالتدوير بين الكتل بشكل ثنائي بين الكرد ممثلين بـ (الاتحاد الوطني الكردستاني) والعرب أو بالتدوير الثلاثي بين جميع المكونات السياسية العرب والكرد والتركمان".وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، أكد أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، والتوافق بين ممثلي المكونات المتآخية للمحافظة وضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكون في صناعة القرار".