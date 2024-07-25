النزاهة النيابية تعلن بدء التحقيق بملفات مسؤولين سابقين

2024-07-25 21:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، بدء التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين الذين غادروا مناصبهم، فيما شددت على بذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام.وقال المكتب الإعلامي للجنة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "عقدت اجتماعها الدوري برئاسة النائب زياد الجنابي لمناقشة خطة عمل اللجنة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة".وأضاف، أن "الاجتماع أكد حرص اللجنة على تعزيز دورها في المجالين التشريعي والرقابي، حيث جرى استعراض جملةٍ من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وفي مقدمتها الزيارات الميدانية للوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة وآلية تشكيل اللجان لمتابعة عمل تلك المؤسسات، بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".وأكد الجنابي، أن "اللجنة باشرت في تفعيل مسارات التحقيق في ملفات عدد من المسؤولين سواء من غادر منهم المنصب أو لا يزال"، موضحا، أن "الفصل التشريعي الجديد سيشهد جلسات استماع واستضافات وحراكًا موسعًا بهذا الصدد".ولفت إلى، أن "هذا الملف الحساس سيحظى بالأولوية خلال هذا الفصل التشريعي، في ضوء ما توفر من معلومات وما وصل اللجنة من ملفات"، لافتا إلى، "تشكيل لجانٍ فرعية لمتابعة ملفات عدد من الوزارات والدوائر في المحافظات، في ضوء ما أثير حولها مؤخرًا من شبهات".وشدد على، أن "لجنة النزاهة النيابية ستبذل قصارى جهدها لأجل الحفاظ على المال العام، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".