وزير النفط يفتتح المرحلة الأولى من مشروع حقن الماء المصاحب في حقل الرميلة

2024-07-25 21:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الخميس، المرحلة الأولى من مشروع حقن الماء المصاحب في حقل الرميلة. وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، افتتح المرحلة الأولى من مشروع إعادة معاملة ومعالجة الماء المصاحب وإعادة حقنه في حقل الرميلة الشمالي، بطاقة 300 ألف برميل يومياً. وقال عبد الغني خلال الافتتاح: إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق خططنا الاقتصادية والبيئية، من خلال استثمار الماء في عملية تدويره وإعادة ضخه بعد معالجته؛ لغرض استخدامه في عملية الضغط المكمني من جديد في الحقول النفطية والتقليل من هدر مياه الأنهار أو التجاوز عليها. وأشار الوزير إلى، اهتمام الحكومة والوزارة بهذه المشاريع لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، مبينا، أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع معالجة ماء البحر، ضمن عقود مشروع الجنوب المتكامل المخطط إنجازه في عام 2028، بطاقة 5 مليون برميل ماء بالتعاون مع شركة توتال إنرجي. ولفت إلى، أن المشروع يهدف إلى توفير المياه الصالحة وضخها في الحقول النفطية لأغراض الضغط المكمني بعد معالجتها وتحليتها.