باكستان تعلن اختفاء 50 ألف من مواطنيها في العراق!!

2024-07-25 21:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - دولي





وزير الشؤون الدينية الباكستانية: "الآلاف اختفوا بعد أداء زيارات دينية"





وزارة العمل تبدء التحقيق بالقضية والامن النيابية تحذر من عصابات باكستانية





كشفت باكستان عن اختفاء 50 ألف باكستاني في العراق خلال الاشهر القليلة الماضية معظمهم من الشباب.





وزير الشؤون الدينية الباكستاني أشار الى ان "الآلاف من الباكستانيين اختفوا في العراق بعد اداء زيارات دينية ثم لم يعودوا إلى بلدهم.





وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بدورها أعلنت بدء التحقيق بتسرب خمسين الف باكستاني لسوق العمل العراقي دون موافقات رسمية،

من جهتها.. اللجنة الأمنية النيابية في البرلمان العراقي نوهت الى انتشار جرائم عديدة تقودها عصابات باكستانية فيما ينشط نحو مليون أجنبي كعمال في العراق.