شنيشل: مباراة التانغو الأرجنتيني هي الأصعب وسنلعبها بشعار الفوز

2024-07-25 21:24:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

قال مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل إن منتخبنا سيواجه الأرجنتين رافعا شعار الفوز، مبينا أنه سيخوض اللقاء بطريقة متوازنة، فيما رأى أن المغرب أقوى فرق المجموعة.

وأضاف شنيشل في تصريحات صحفية من العاصمة الفرنسية باريس، أن "مواجهة منتخب التانغو ستكون الأصعب لنا في المجموعة الثانية؛ كون الأرجنتين فقد نقاط مباراته الأولى ويريد العودة إلى أجواء المنافسة"، مشيرا إلى أن "المنتخب المغربي يعد الفريق الأفضل في المجموعة بعد انتهاء المرحلة الأولى".

وأوضح أن "فريقنا قدم مباراة كبيرة أمام أوكرانيا وكان اللاعبون على قدر المسؤولية وأوقفوا الهجوم الأوكراني رغم بعض الهفوات التي ظهرت في الشوط الأول".



