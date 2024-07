نهج واعد في تشخيص التصلب المتعدد من صور العين

2024-07-25 21:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: طور باحثون من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة وجامعة العلوم الطبية في أصفهان بإيران نهجا مبتكرا لتشخيص التصلب المتعدد باستخدام تقنيات تصوير العين المتقدمة. ويمكن أن يُحدث هذا الأسلوب الرائد ثورة في كيفية اكتشاف التصلب المتعدد، حيث يقدم بديلا أسرع وأقل ألما وأكثر سهولة للإجراءات التشخيصية الحالية. التصلب المتعدد حالة يمكن أن...

