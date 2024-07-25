الموبايل جزء من القصة.. إطلاق مشروع تجريبي لتوفير الكهرباء 24 ساعة في اربيل

2024-07-25 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن إطلاق مشروع تجريبي لتوفير كهرباء مستمرة لجزء من سكان أربيل، لغرض تعميم التجربة لاحقا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "طبقت مشروع تجريبي لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة لجزء من سكان حي شادي في العاصمة أربيل"، مبينة أنه "تم التنسيق اللازم مع مولدات الأحياء تفادياً لاحتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة".

وأضافت أن "جميع المقيمين والشركات في هذا الحي يحصلون على فاتورة كهرباء واحدة فقط كل شهر، والتي يتم إخطارهم باستمرار عبر الرسائل النصية القصيرة عن معدل استهلاكهم، وهو ما يسهل معرفة مستوى استهلاكهم".

وأوضحت أن "المشروع التجريبي سيساعد حكومة إقليم كردستان على فهم احتياجات ومتطلبات المواطنين بشكل أفضل، حتى تتمكن في المستقبل من توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة بكفاءة لإقليم كوردستان بأكمله".