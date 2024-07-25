بيان من المرور.. غرامة 100 ألف دينار تنتظر فئة من السائقين

2024-07-25 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، عن منع دخول مركبات الحمل الى العاصمة بغداد لـ 12 ساعة.

وقالت المرور في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "يمنع منعاً باتاً دخول مركبات الحمل التي تزيد حمولتها عن (4 أطنان) الى العاصمة بغداد من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً وعدم السماح لهذه المركبات بالتوقف قرب سيطرات مداخل العاصمة باستثناء العطل الرسمية ويوم الجمعة".

وأشار البيان الى "استثناء من المنع كل من: المركبات التي تنقل المواد الغذائية سريعة التلف والمركبات التي تنقل المشتقات النفطية، والمركبات العاملة في المشاريع الحكومية على أن يتم تزويدهم بتخويل صادر عن الجهة المنفذة للعمل".

ونوهت المرور الى "معاقبة المخالف بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ثانياً /أ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019".



