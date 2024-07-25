العراق وبنك التنمية الألماني يوقعان على تعديل إتفاقية قروض تمويل عدد من المشاريع التنموية

2024-07-25 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوقعت وزارة المالية وبنك التنمية الألماني (KFW)، اليوم الخميس، على تعديل اتفاقية قروض تمويل عدد من المشاريع التنموية.وقالت وزارة المالية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى في مقر وزارة المالية اليوم، التوقيع على تعديل اتفاقية تمديد قروض التمويل الممنوحة من قبل بنك التنمية الألماني (KFW) لعدد من المشاريع التنموية".وأضافت، أنه "تم توقيع التعديل بين كل من وزيرة المالية طيف سامي محمد وممثلة البنك لدى العراق".وينص التعديل الجديد- بحسب بيان الوزارة- على تمديد فترة الصرف للمشاريع الممولة من القروض، على النحو التالي:- تمديد اتفاقية قرض إعادة تأهيل البنى التحتية لتجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المحررة (المرحلة الثالثة) بمبلغ 140 مليون يورو حتى 15 / 1 / 2027.- تمديد اتفاقية قرض إعادة تأهيل البنى التحتية للطرق والجسور والمياه والصرف الصحي بمبلغ 90 مليون يورو حتى 31 / 12 / 2026.