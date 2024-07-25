وزيرة المالية تتسلم مسودة تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد

2024-07-25 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلمت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الخميس، من شركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ مسودة تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد.وقالت وزارة المالية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "سامي ترأست اجتماعا بمقر الوزارة مع ممثلي شركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ"، لافتة إلى، أنه "جرى تقديم مسودة من قبل شركة التدقيق حول تنظيم وإعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، إلى جانب بحث الخطة المقترحة ومراحل التنفيذ وتحديد أطر العقد وصياغتها بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير".وأضافت، أن "وزيرة المالية بحثت مع الشركة خطة العمل والخطوات اللازمة لدمج وتنظيم عدد من مؤسسات وزارة المالية العراقية".وأكدت وزيرة المالية- بحسب البيان- على "أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، مشيرة إلى، أن "الوزارة تهدف إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين".وبينت، أن "خبرات شركة التدقيق ستسهم في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي".