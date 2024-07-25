بغداد.. 6 باكستانيين يقومون بتهديد المواطنين وتسليبهم في منطقة الكريعات

2024-07-25 22:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت شرطة الرصافة يوم الخميس، القبض على 6 أجانب يقومون بقطع الطريق على المواطنين وتهديدهم شمالي بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "معلومات توفرت من قبل قاطع نجدة الاعظمية في منطقة الكريعات بوجود ستة أفراد أجانب (باكستانيين) مستأجرين احد الدور على خط الزائرين بالقرب من موكب بني عامر يقومون بتهديد المواطنين لغرض سلب اموالهم".

وأضاف المصدر؛ أن "قوة بإمرة مدير نجدة الرصافة وكذلك امر قاطع نجدة الاعظمية توجهت إلى موقع الحادث وتم القاء القبض عليهم وتسليمهم اصوليا الى مركز شرطة الصليخ واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف من قبل مدير نجدة الرصافة وآمر قاطع الاعظمية".

وفي وقت سابق من اليوم؛ أعرب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق، ستكون محل اهتمام وتحقق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.