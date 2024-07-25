المرور تمنع دخول مركبات الحمل إلى بغداد بهذه التوقيتات.. من هم المستثنون؟

2024-07-25 22:40:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد





بيان مديرية المرور العامة..

١_يمنع منعاً باتاً دخول مركبات الحمل التي تزيد حمولتها عن (٤طن) الى العاصمة بغداد من الساعة (٦)صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءاً وعدم السماح لهذه المركبات بالتوقف قرب سيطرات مداخل العاصمة بأستثناء العطل الرسمية ويوم الجمعة.





٢_يستثنى من المنع الوارد في الفقرة (١) من هذا البيان ما يأتي :

أ_المركبات التي تنقل المواد الغذائية سريعة التلف والمركبات التي تنقل المشتقات النفطية.

ب _المركبات العاملة في المشاريع الحكومية على أن يتم تزويدهم بتخويل صادر عن الجهة المنفذة للعمل.





٣_يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (١٠٠) مائة ألف دينار استناداً لأحكام المادة (٢٥/ثانياً /أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩.



