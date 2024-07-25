العبودي: العراق مستعد لاستقبال الطلبة المجريين ضمن برنامج "أدرس في العراق"

2024-07-25 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ان العراق وجامعاته على استعداد كامل لاستقبال الطلبة المجريين ضمن برنامج "ادرس في العراق".وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي عقد اجتماعا مع وزير الثقافة والابتكار المجري الدكتور بالاج هانكو في العاصمة الهنغارية بودابست".وأعرب وزير التعليم، بحسب البيان، "عن تقديره للدعوة الكريمة التي وجهتها جمهورية المجر لزيارة بودابست وناقش خلال الاجتماع تطوير سياقات التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي بين مؤسسات البلدين ولاسيما ما يتعلق بالبحث العلمي وصياغة آليات مشتركة للتعاون وتوأمة البرامج التخصصية في مجالات الهندسة والطب والطاقة الذرية والمناخ".وأشار الى "متابعة الطلبة العراقيين الدراسين في هنغاريا لافتا في الوقت نفسه إلى أن العراق وجامعاته على استعداد كامل لاستقبال الطلبة المجريين ضمن برنامج ادرس في العراق بمختلف التخصصات التي تناسب اهتمامهم."واتفق الجانبان، بحسب البيان، " على عدد الطلبة المجريين الذين سيتاح لهم الدراسة في الجامعات العراقية وتعضيد مناخ التنسيق بين المؤسسات الجامعية المختصة بالمجالات الطبية والهندسية وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ محاور الاتفاق".من جهته رحب وزير الثقافة والابتكار المجري بالاج هانكو بزيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور نعيم العبودي والوفد المرافق له إلى العاصمة المجرية موضحا اهتمام الجانب الهنغاري ببيئة التعليم العالي وتعشيق المساحة الأكاديمية مع التعليم المهني وربط الجامعة بالمسارات ذات الصلة بخدمة المجتمع.