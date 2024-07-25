2024-07-25 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، منع دخول المركبات بحمولة 4 أطنان فما فوق إلى بغداد من 6 صباحاً إلى 6 مساء.وقالت المديرية- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يمنع منعاً باتاً دخول مركبات الحمل التي تزيد حمولتها عن (٤ أطنان) إلى العاصمة بغداد من الساعة (6) صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً وعدم السماح لهذه المركبات بالتوقف قرب سيطرات مداخل العاصمة، باستثناء العطل الرسمية ويوم الجمعة".وأضافت، أنه "يستثنى من المنع الوارد في الفقرة (1) من هذا البيان ما يأتي:1. المركبات التي تنقل المواد الغذائية سريعة التلف والمركبات التي تنقل المشتقات النفطية.2. المركبات العاملة في المشاريع الحكومية على أن يتم تزويدهم بتخويل صادر عن الجهة المنفذة للعمل.3. يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (100) ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ثانياً /أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".