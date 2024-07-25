كشف الطاقم التحكيمي لمباراة الأولمبي العراقي والأرجنتين

2024-07-25 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المنتخب الأولمبي العراقي، ونظيره الأرجنتيني يوم المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من أولمبياد باريس.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "طاقما تحكيما نرويجيا بقيادة (إسبن إسكاس) سيقود المباراة بين المنتخبين".

وتصدر العراق مجموعته الثانية بعد فوزه على أوكرانيا أمس في الجولة الأولى من التصفيات الأولمبية.

فيما يتذيل المنتخب الأرجنتيني المجموعة بعد ان خسر أمس بسيناريو مثير (2/1) أمام المغرب، الذي سيواجه أوكرانيا في الجولة المقبلة.