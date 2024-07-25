2024-07-25 22:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مستشار رئيس الوزراء طورهان المفتي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فكك أزمة كركوك والنقاشات تحولت إلى نقاط عمل، مشيرا إلى أن الملف يسير نحو تشكيل الحكومة المحلية، وهنالك إمكانية أن يكون منصب المحافظ تدويريا بين المكونات. وقال المفتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “شبه الرسمية”، وتابعته “إيشانة: إن “لقاءات رئيس مجلس […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني: منصب محافظ كركوك قد يدار من 3 مكونات لحل الخلاف حوله أولاً على ايشان.