قتل ابنه ورماه في مكب نفايات.. كشف ملابسات جريمة عائلية في نينوى

2024-07-25 23:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت قيادة شرطة نينوى، مساء الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل، بعد 5 ساعات على وقوعها، فيما أكدت إلقاء القبض على الجاني.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إخباراً ورد عن وجود جثة لشاب في مكب نفايات في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، وجرى تشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث من قبل قسم شرطة (أبي تمام)، وقسم مكافحة الإجرام وشعبة الاستخبارات".

وأضافت أن "بعد إجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الأدلة والمعلومات وتتبع كاميرات المراقبة، تم كشف الجريمة خلال خمس ساعات من وقوعها والتوصل إلى هوية القاتل".

وأوضحت الشرطة، أن "القاتل كان والد المجني عليه، وبعد مجابهته بالأدلة والبراهين اعترف بقيامه بقتل ولده بواسطة الخنق داخل داره بمنطقة (الاربجية) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، بسبب مشكلات وخلافات عائلية، ومن ثم حمله بداخل حاوية أوساخ ونقله إلى مكب النفايات لإخفاء معالم الجريمة".