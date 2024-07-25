قتل ابنه ورماه بمكب نفايات.. كشف جريمة بشعة في نينوى

2024-07-25 23:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

شرطة نينوى تتمكن من كشف جريمة قتل خلال خمس ساعات من وقوعها وتلقي القبض على الجاني

بعد ورود اخبار عن وجود جثة لشاب في مكب نفايات في الجانب الايسر لمدينة الموصل تم وباشراف وتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة نينوى تشكيل فريق عمل للتحقيق بالحادث من قبل (( قسم شرطة ابي تمام وقسم مكافحة الاجرام ( شعبة مكافحة اجرام ابي تمام ) وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب ابي تمام )) ، وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث وجمع الادلة والمعلومات وتتبع كامرات المراقبة تم كشف الجريمة خلال خمس ساعات من وقوعها والتوصل الى هوية القاتل وتبين بأنه والد المجنى عليه وبعد مجابهته بالادلة والبراهين اعترف بقيامه بقتل ولده بواسطة الخنق داخل داره بمنطقة ( الاربجية ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل بسبب مشاكل وخلافات عائلية ومن ثم حمله بداخل حاوية اوساخ وقيامه بنقله الى مكب النفايات لاخفاء معالم الجريمة ،

تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق مادة الاتهام.