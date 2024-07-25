السيد الحكيم يؤكد أهمية استثمار الاستقرار بالبلاد في إقرار القوانين المهمة

2024-07-25 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، أهمية استثمار الاستقرار بالبلاد في إقرار القوانين المهمة.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "التقينا مساء اليوم وفد اتحاد البرلمانيين برئاسة منتصر الإمارة، وتداولنا في تطورات الواقع العراقي وكيفية الاستفادة من الخبرات النيابية السابقة"، مؤكدا " ضرورة دعم الاستقرار الذي تشهده البلاد وأهمية العمل على تعزيزه وهي مسؤولية تضامنية، وأهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الخدمي".وشدد على "أهمية استثمار الاستقرار في إقرار القوانين المهمة"، داعيا "للتعريف بالتجربة العراقية والتحديات التي عاشتها في أوقات سابقة".