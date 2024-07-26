ويليامز يشعل صراعا بين برشلونة وباريس

2024-07-26 04:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأشعل نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا، الصراع بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ضمه هذا الصيف.وأصبح مصير الدولي الإسباني معلقا بين الناديين، في ظل رغبة الطرفين في التعاقد معه قبل انطلاق موسم 2024-2025.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هناك ثقة لدى مسؤولي برشلونة بشأن قدرتهم على حسم صفقة ويليامز.لكن، "راديو كتالونيا" أفاد بأن النادي الفرنسي يخطط للتفوق على البلوجرانا في هذا السباق، عبر مضاعفة الراتب الذي عرضه نظيره الكتالوني على اللاعب الإسباني.ورغم ذلك، يراهن برشلونة على رغبة ويليامز نفسه، التي تصب في صالح النادي الكتالوني، في ظل عزمه على ارتداء قميصه.ولذلك، لا يخطط مسؤولو برشلونة لزيادة الراتب المعروض على صاحب ال22 عاما، في انتظار رد نهائي من بيلباو لإنجاز الصفقة.