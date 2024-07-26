النفط يرتفع بدعم من بيانات اقتصادية أميركية

2024-07-26 08:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الجمعة، بدعم من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع وعززت تقييمات المستثمرين بنمو الطلب على النفط الخام من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

إلا أن المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في الصين واليابان أكبر اقتصادين في آسيا حدت من المكاسب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 82.44 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أربعة سنتات إلى 78.32 دولارا.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 2.8 بالمئة وسط زيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع استثمارات الشركات. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي باثنين في المئة خلال هذه الفترة.

وأدت مؤشرات أظهرت استمرار الاضطرابات في مناطق من آسيا إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.وأظهرت بيانات، الجمعة، أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 2.2 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، مما عزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

إلا أن مؤشرا يستثني تكاليف الطاقة، ويُنظر إليه كمقياس أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، ارتفع بأبطأ وتيرة سنوية في نحو عامين، وهو ما يعني أن زيادات الأسعار تتباطأ بسبب ضعف الاستهلاك.

وفاجأت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم الأسواق للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء عملية إقراض غير مجدولة أمس الخميس بأسعار فائدة منخفضة بشكل حاد، مما يعكس محاولات السلطات لتقديم حوافز نقدية أثقل لدعم الاقتصاد.