البنتاغون تؤكد عدم تسجيل إصابات بين صفوف الجيش الأميركي بهجوم "عين الاسد"

2024-07-26 08:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، أن هجومًا وقع على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، لكن لم يصب أي فرد بالجيش الأمريكي نتيجة لهذا الهجوم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث قوله: "يمكننا أن نؤكد أن الضربة نفذت على منطقة خارج القاعدة (عين الأسد) ولم تكن هناك أضرار أو إصابات".

وأضاف: "في الوقت الراهن، ليس لدينا معلومات حول ماهية القذائف التي تم إطلاقها وعددها".

وافاد مصدر أمني، مساء يوم أمس الخميس، باستهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القاعدة استهدفت بصاروخين على الأقل دون معرفة نوع الصواريخ.

وأضاف أن القوات الامنية تجري عملية تفتيش بحثا عن منطقة التي أطلقت منها الصواريخ.