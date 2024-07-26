2024-07-26 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6 درجات شرقي قضاء خانقين.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أعلنت تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة ديالى".

وأضافت أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:35:20 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها (4.6) درجات وتبعد (47) كم شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى وتحديدا عند الحدود العراقية - الإيرانية"، مبينة انه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر".





