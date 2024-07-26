2024-07-26 09:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية بقوة (4،6) درجات شرقي قضاء خانقين.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أعلنت تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:35:20 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها (4،6) درجات وتبعد (47) كم شرق قضاء خانقين من محافظة ديالى وتحديدا عند الحدود العراقية - الإيرانية"، لافتاً الى أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد أي خسائر مادية أو بشرية تذكر".