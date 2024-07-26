صدور كتاب (هواجس شقاء الغابة) للكاتب سعد الكبيسي

2024-07-26 09:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العبادي

صدر مؤخرا عن الأديب والباحث سعد خليل الكبيسي كتاب الموسوم (هواجس شقاء الغابة) عن دار آراء للطباعة والنشر –بغداد.

ويتناول الإصدار خواطر في مخاطر الغابة والصراع الخفي فيها وسلوكيات الغابة التي يعيش فيها.

وأكد الكبيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكتاب سيكون في مهم للقارئ والذي يذكر في هاسلوكيات الإفتراس :سلوك غريب يحمل في مضمونه الشر والكراهية".

وأشار الكبيسي الى انه "لديه العديد من الإصدارات السابقة في التاريخ والتراث والأدب".