اسعار النفط تنخفض وفي طريقها لتكبد خسائر أسبوعية

2024-07-26 09:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، في طريقها لتكبد خسائر أسبوعية إذ أثرت مؤشرات اقتصادية متباينة على معنويات المستثمرين ودعمت الدولار.

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت بغداد، انخفض سعر خام برنت 51 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.10 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام برنت للتراجع بنحو 0.5 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.1 بالمئة.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن انخفاض أسبوعي أكبر من المتوقع في مخزونات الخام.

المصدر: وكالات