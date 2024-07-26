في أكبر صفقة بتأريخ الدوري التركي .. النصيري ينتقل الى فنر بخشة

2024-07-26 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

وقع المهاجم يوسف النصيري لنادي فنربخشة في صفقة هي الأكبر في تاريخ النادي التركي، وذلك بعد أربعة مواسم قضاها المغربي الدولي في صفوف إشبيلية الإسباني.

وكتب النادي التركي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "توصلنا لاتفاق مع النصيري وناديه إشبيلية الإسباني على صفقة انتقال اللاعب".

وأضاف: "نرحب بلاعبنا يوسف النصيري في فنربخشة، ونتمنى له الفوز بالمزيد من الألقاب بقميص نادينا".

وأوضح فنربخشة أن المهاجم الدولي المغربي وقع على عقد مدته خمسة مواسم.

وسيدفع الفريق التركي 21.2 مليون دولار للتعاقد مع مهاجم "أسود الأطلس" البالغ 27 عاما والذي سيصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.

وسجل النصيري الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع ملقة (2016-2018) وليغانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفا في 196 مباراة بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوج معهم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.

ولعب النصيري دورا بارزاً في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجل 20 هدفا دوليا في 73 مباراة.





المصدر: روسيا اليوم