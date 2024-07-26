برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه للهلال

2024-07-26 09:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوافق برشلونة على انتقال مهاجمه إلى الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بينما تقف عقبة واحدة أمام إتمام الصفقة.وذكرت صحيفة "الرياضية"، في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، أن مسؤولي البارسا وافقوا على بيع البرازيلي فيتور روكي إلى الهلال.وأضافت أن رغبة روكي تقف حتى الآن، حائلًا دون إتمام الصفقة، إذ يريد الاستمرار في أوروبا، لكن برشلونة يأمل إقناعه ووكيل أعماله بالعرض السعودي المغري.ويريد الهلال، الاستفادة من قرار الاتحاد السعودي، الذي يمنح الأندية، حق ضم لاعبين أجنبيين تحت 23 عامًا، إضافة إلى الثمانية المحترفين الكبار.ولم يبرم الزعيم، بطل الدوري السعودي، أي صفقة في الميركاتو الصيفي الجاري.وانضم روكي، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى برشلونة في شتاء 2024، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، مقابل 40 مليون يورو، في صفقة أثارت ضجة وقتها.لكن اللاعب الشاب خيّب الآمال، إذ لم يستطع إقناع تشافي مدرب البارسا السابق، بموهبته، لذلك لم يحجز مقعدًا في التشكيل الأساسي.واكتفى روكي، الذي يجيد اللعب كرأس حربة وجناح أيسر، بخوض مباراتين فقط كأساسي مع البارسا في كل البطولات، مقابل 14 مباراة كبديل، فيما لم يسجل سوى هدفين.وكانت تقارير إسبانية سابقة قد أشارت إلى أن برشلونة يرغب في بيع روكي هذا الصيف، لأسباب رياضية واقتصادية.ورفض البارسا في الوقت نفسه، عروضًا لبيع اللاعب، إما لكونها إعارة فقط بينما يرغب النادي في التخلص من المهاجم، أو بسبب ضعف المقابل المالي.ويعتبر لاتسيو وكورينثيانز البرازيلي أبرز الأندية التي قدمت عروضًا لضم روكي، قبل الهلال.المصدر: كورة