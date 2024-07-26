العراق ثاني أكبر مستورد لأجهزة التكييف الصينية خلال النصف الأول من العام

2024-07-26 09:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، أن العراق احتل المركز الثاني كأكبر مستورد لاجهزة التكييف من الصين من حيث القيمة في النصف الأول من السنة الحالية 2024 بعد اليابان، و بقيمة استيرادات بلغت 757 مليون دولار.

وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إن العراق استورد في النصف الأول من سنة 2024 اكثر من مليونين وأربعمائة ألف جهاز تكييف من الصين، وبنسبة نمو سنوية بعدد الاجهزة بلغت 7% ، ونسبة نمو بقيمة الاجهزة بلغت 10% مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023 .

وأضاف أن استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 9% من مجمل صادرات الصين من اجهزة التكييف، واذا تمت اضافة اجهزة التكييف المصدرة من الصين الى الامارات والتي يعاد تصدير جزء منها الى العراق فيكون العراق في المركز الأول كأكثر بلد استيراداً لاجهزة التكييف من الصين.

كما أشار التقرير إلى أن استيرادات العراق من اجهزة التكييف من الصين تمثل 10% من مجمل استيرادات العراق من الصين والتي بلغت في النصف الأول من هذا العام، 7 مليارات دولار أمريكي، معتبراً اجهزة التكييف اكثر السلع من حيث القيمة التي يتم استيرادها من الصين الى العراق.

واحتلت اليابان المركز الأول كأكثر بلد مستورد لاجهزة التكييف من حيث القيمة تليها العراق ثم المكسيك وتليها الإمارات، وفقا للتقرير.

وتابع التقرير، أن معدل سعر جهاز التكييف المستورد من الصين في النصف الأول من 2024 بلغ 317 دولارا مرتفعا عن معدل سعر الجهاز في النصف الأول من 2023 والذي بلغ في حينه 307 دولارات.

وعزت المؤسسة في تقريرها هذا الارتفاع في استيرادات اجهزة التكييف إلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق، وانتشار الوحدات السكنية خلال السنين الماضية، وهو الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بسبب معدلات الاستهلاك لهذه الاجهزة.