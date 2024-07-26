2024-07-26 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت شركة السكك الحديدية الفرنسية اليوم الجمعة، إنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات. وأضافت الشركة في بيان، أن الهجوم كبير وضخم جدا في شمال وشرق فرنسا. تنطلق دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 رسميا غدا الجمعة، وسط تساؤلات حول المكاسب الاقتصادية التي ستحققها فرنسا من هذا الحدث الرياضي. وقدرت دراسة تكلفة تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024 بنحو 8.7 مليارات دولار،فيما تشير توقعات بأن أولمبياد باريس قد يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0.3.