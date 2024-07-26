تحرك حكومي لمعرفة مصير 50 ألف سائح باكستاني في العراق

2024-07-26 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، أن الوزارة ستحقق في تسرب 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق. وذكرت الوزارة في بيان، أن الاسدي اعرب عن قلقه واستنكاره لتزايد عدد العمالة غير القانونية في البلاد، مشيرًا إلى أن الأنباء التي أشارت إلى تسرب حوالي 50 ألف وافد باكستاني للعمل بشكل غير قانوني في العراق ستكون محل اهتمامنا والتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأضاف البيان، إن العراق شهد توافد سياح من مختلف البلدان خلال الأيام الماضية ومن بينهم الباكستانيون، إلا أن العديد منهم بدأوا بالانخراط في سوق العمل دون التصاريح القانونية المطلوبة.