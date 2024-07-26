2024-07-26 11:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، تلقته، أن “الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، وتنشط الرياح خلال النهار في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة […]

ظهرت المقالة طقس العراق: تصاعد للغبار وانخفاض قليل بدرجات الحرارة أولاً على ايشان.