2024-07-26 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجكشفت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، حجم منتجاتها المصدرة خلال 6 أشهر، فيما أشارت الى تصدير أكثر من 400 ألف طن من المحاصيل الزراعية.وقال الوكيل الفني في الوزارة ميثاق عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكميات المصدرة من المنتجات النباتية بلغت (491.100) طن، أما الكميات المصدرة من المنتجات الحيوانية فقد بلغت (30010) رؤوس، فيما بلغت الكميات المصدرة من الأعلاف (575.300) طن".وأوضح أن "الكميات المصدرة ضمت (27) محصولاً شملت خضراوات وفواكه، و(11) محصولاً من البقوليات والرز والمواد الأخرى، وكذلك (6) محاصيل مخصصة للأعلاف، فيما تضمنت المنتجات الحيوانية المصدرة (30) ألف من طيور الزينة و(10) كلاب سلوقيات".