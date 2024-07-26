العراق يكشف قيمة صادراته الزراعية: 400 ألف طن في 6 أشهر

2024-07-26 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تصدير أكثر من 400 ألف طن من المحاصيل الزراعية، خلال 6 أشهر. وقال الوكيل الفني في الوزارة ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز ، إن “الكميات المصدرة من المنتجات النباتية بلغت 491.100 طن، أما الكميات المصدرة من المنتجات الحيوانية فقد بلغت 30010 رأس، فيما بلغت الكميات المصدرة من الأعلاف 575.300 طن”. وأوضح أن “الكميات المصدرة ضمت 27 محصولاً شملت خضروات وفواكه، و11 محصولاً من البقوليات والرز والمواد الأخرى، وكذلك 6 محاصيل مخصصة للأعلاف، فيما تضمنت المنتجات الحيوانية المصدرة 30 من طيور الزينة و10 كلاب سلوقي”.