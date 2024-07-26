لمواجهة السيول والظروف الموسمية.. افتتاح جسر “مجنون” في البصرة

2024-07-26 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، جسر بوابة حقل مجنون بمحافظة البصرة. وقال عبد الغني في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن “مشروع تنفيذ هذا الجسر يأتي ضمن مبادرات الدعم المجتمعي الذي تقدمه الوزارة والشركات النفطية لسكان المناطق والمدن القريبة من الحقول والمنشأت النفطية”، مشيراً إلى أن “طول جسر بوابة مجنون يبلغ 270 متراً وبعرض 10 أمتار، ويقع على قناة السويب في مدخل حقل مجنون، مع مقتربات بطول 525 متر للجانبين، ذو ممرين، والحمل التصميمي للجسر يبلغ 200 طن متراً ”. وبين، أنه “تم تنفيذه وفقاً للمواصفات الهندسية والفنية الحديثة”، مؤكداً أن “هذا الجسر يسهم في تحقيق انسيابية عالية للمركبات، ويخفف كثيراً من الصعوبات التي كانت تشهدها هذه المناطق في مواجهة السيول والظروف الطبيعية الموسمية”.