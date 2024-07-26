2024-07-26 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة بدعم من بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع وعززت تقييمات المستثمرين بنمو الطلب على النفط الخام من أكبر مستهلك للطاقة في العالم. إلا أن المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية في الصين واليابان أكبر اقتصادين في آسيا حدت من المكاسب. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبرأيلول سبعة سنتات إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0014 بتوقيت غرينتش. كما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر أيلول أربعة سنتات إلى 78.32 دولار، وفقا لـ رويترز. وأظهرت بيانات من وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 2.8 وسط زيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع استثمارات الشركات. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بـ 2 خلال هذه الفترة. وأدت مؤشرات أظهرت استمرار الاضطرابات في مناطق من آسيا إلى الحد من مكاسب أسعار النفط. وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية ارتفعت 2.2 في يوليوتموز على أساس سنوي، مما عزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. إلا أن مؤشرا يستثني تكاليف الطاقة، ويُنظر إليه كمقياس أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية، ارتفع بأبطأ وتيرة سنوية في نحو عامين، وهو ما يعني أن زيادات الأسعار تتباطأ بسبب ضعف الاستهلاك. وفاجأت الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم الأسواق للمرة الثانية هذا الأسبوع بإجراء عملية إقراض غير مجدولة أمس الخميس بأسعار فائدة منخفضة بشكل حاد، مما يعكس محاولات السلطات لتقديم حوافز نقدية أثقل لدعم الاقتصاد.