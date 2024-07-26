أولمبياد باريس.. لاعب عراقي للجودو يواجه بطل العالم من أوزبكستان

2024-07-26 11:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وضعت قرعة أولمبياد باريس 2024 لفعالية الجودو، يوم الجمعة، اللاعب العراقي سجادغانم صحن بمواجهة اللاعب الأوزبكي شرف الدين بولتابوييف.

وقالرئيس الاتحاد العراقي للجودو، سمير الموسوي، لوكالة شفق نيوز "يواصل سجادغانم صحن تدريباته تحت إشراف المدرب العالمي التونسي أنيس الونيفي في فرنساتحضيراً للمشاركة في منافسات الجودو بأولمبياد باريس 2024".

وأضاف"قرعة الأولمبياد التي جرت في باريس أوقعت لاعبنا سجاد غانم صحن بمواجهة صعبةأمام بطل العالم من أوزبكستان لكن ثقتنا كبيرة بلاعبنا البطل".

ويشهدالبرنامج الأولمبي منافسات في 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، و4رياضات مضافة) على مدار 19 يوماً، تضم 329 حدثاً، وستجرى 762 جلسة منافسة.

وتبدأالمنافسات الرياضية بألعاب الفرق، ككرة القدم، وكرة اليد، والرغبي، في مدن مختلفةمثل ليل، وسان دوني، وباريس، وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسمالافتتاح، في رياضات مثل الجودو والدراجات والمبارزة.