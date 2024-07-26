إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بسرقة الحقائب النسائية

2024-07-26 11:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، القبض على متهمين اثنين بسرقة الحقائب النسائية في منطقة البنوك شرق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من مكتب القدس لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يستقلان دراجة نارية، لقيامهما بسرقة الحقائب النسائية ضمن منطقة البنوك شرق العاصمة بغداد".

واضافت ان "العملية تمت من خلال ممارسات أمنية نفذتها المديرية من خلال نشر المفارز والدوريات لبسط الأمن وتدقيق الأشخاص المطلوبين والعجلات".

واشارت الى ان "الممارسات اثمرت ضبط اشخاص مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".