مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث سير مروع جنوبي العراق

2024-07-26 11:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الجمعة، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص بحادث سيرمروع جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بينذي قار والبصرة في منطقة أم عنيج، نتيجة تصادم عجلتين صالون ومركبة حمل كبيرة(تريلة)".

وبينالمصدر، أن "الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة أربعة آخرين أطفال ونساء جميعهممن عائلة واحدة، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقيالعلاج".