اليوم .. الحفل الرسمي لافتتاح أولمبياد باريس 2024

2024-07-26 12:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعيقام حفل الافتتاح الرسمي لاولمبياد باريس 2024 في السابعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة الموافق 26 تموز الجاري.ويعد حفل افتتاح أولمبياد باريس فريداً من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجرى مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات، وبدلاً من المدرجات ستستطف الجماهير التي تقدر بـ300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع.وسيسير نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية أهلية حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.المصدر : وكالات