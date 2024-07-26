العالم يترقب اليوم حفل الافتتاح الأغرب في أولمبياد باريس 2024

2024-07-26 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تشهد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة (26 تموز 2024)، افتتاح النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الصيفية 2024.

وتقام الأولمبياد في باريس من جديد، بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها باريس دورة الألعاب الصيفية، حيث أقيمت من قبل في عام 1924.

وستشهد الأولمبياد التنافس في 329 مسابقة بـ 32 رياضة (28 منها رياضة أولمبية أساسية، بينما هناك 4 رياضات مضافة)، بمشاركة 10500 رياضي يتنافسون على 306 ميداليات، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز الجاري، على أن تنتهي الأحد 11 أغسطس/ اب المقبل.

وستمنح أولى الميداليات في اليوم التالي لمراسم الافتتاح، في رياضات مثل الدراجات والجودو والمبارزة.

وتنطلق فعاليات حفل الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بغداد، ويستمر الحفل لنحو 4 ساعات وسيتم استعراض الوفود على متن 85 قاربا على نهار السين وسط ألفي راقص يقدمون عروضا فنية، ومع حضور جماهيري يصل إلى 300 ألف متفرج.

ويتألف العرض من 12 قسما مختلفا، يتضمن حوالي 3 آلاف فنان من راقصين ومغنيين يتمركزون على ضفتي النهر والجسور والمعالم السياحية، كما أن ثلثا الحفل وقت حفل الافتتاح سيكون في منتصف النهار وستكون هناك عروض جوية في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات



