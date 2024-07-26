اجتماع بين مسعود بارزاني وعرب كركوك بهدف "تدوير" منصب المحافظ

2024-07-26 12:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في مجلس محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن آخر المستجدات الجارية للوصول الى صيغة اتفاق حيث سيعقد اجتماع لعدد من أعضاء المجموعة العربية مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بهدف "تدوير" منصب المحافظ بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية المكونات في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعا لعدد من أعضاء المجموعة العربية سيعقد اليوم الجمعة مع رئيس الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للوصول الى اتفاق سياسي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاعضاء العرب مع أعضاء الجبهة التركمانية"، مبيناً أن "الاجتماع سيناقش ما يمكن الاتفاق عليه من مقترحات في ترشيح محافظ ورئيس مجلس محافظة وباقي المناصب".

وأضاف، أن "الاتفاق الذي حصل بين العرب والبارتي والتركمان يقضي بأن يكون منصب المحافظ من حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لأربعة أشهر وكذلك تكون لباقي القوميات أي تدوير المنصب بين مكونات المحافظة لمدة معنية".

وتابع المصدر القول، إن "الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ناقش جميع الآراء والمقترحات المطروحة على طاولة الحوار للوصول الى صيغة توافقية يشارك فيها جميع مكونات كركوك دون وجود أي رفض للحكومة المحلية المزمع تشكيلها".

وأكد المصدر أن "العرب يطالبون بمنصب المحافظة وكذلك الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإذا ما تم الاتفاق بين العرب واليكيتي، فان الكتل السياسية الاخرى يمكن الوصول الى اتفاق سياسي معها لأن العرب يملكون ستة مقاعدـ واليكيتي يمتلك خمسة مقاعد للكورد، ومقعد الكوتا المسيحية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على ضرورة المضي في استكمال تشكيل الحكومة المحلية في محافظة كركوك وعدم تهميش اي مكون فيها بصناعة القرار.

جاء ذلك خلال لقائه، أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية.

وتشهد محافظة كركوك أزمة سياسية حول تشكيل الحكومة المحلية، فمنذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ.وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.